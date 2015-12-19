Екатеринбург, 20 декабря, 2015, 02:21 — ИА Регнум. Занявшая второе место на конкурсе красоты в Китае «Мисс мира-2015» Софья Никитчук поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также поделилась впечатлениями от участие в мероприятии. Об этом она написала в своем Instagram.

Скриншот с instagram.com/nikitchuksofi Софья Никитчук

22-летняя выпускница выпускница Уральского федерального университета сообщила на своей странице в соцсети, что после участия в конкурсе она чувствует себя счастливейшим человеком на Земле.

«У меня просто нет слов, чтобы выразить то, что творится в моем сердце! Я самый счастливый человек… Знаете почему? Потому что сегодня я увидела десятки восторженных лиц и сотни счастливых голосов людей, которые поверили в меня, искренне радовались победе!», — написала вице-мисс мира в Instagram.

Также девушка отметила, что родители поддерживали ее и теперь могут гордиться дочерью. Никитчук поблагодарила поклонников из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Тагила, Снежинска, Тюмени, Ростова и многих других городов России, а также Украины и Казахстана.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 22-летняя представительница России Софья Никитчук завоевала второе место на конкурсе «Мисс мира-2015» на китайском острове Хайнань. Первое место — за Мирейи Лалагуна Ройо из Испании, а третье — Аниндие Кусума Путри из Индонезии.