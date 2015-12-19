Вашингтон, 19 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум. В американском штате Коннектикут скончался всемирно известный немецкий дирижер Курт Мазур. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщила пресс-секретарь филармонического оркестра Нью-Йорка Анна-Барбара Щмидт.

Bertrand Freiesleben Бюст Курта Мазура работы Бертранда Фрайеслебена

Информацию о кончине 88-летнего артиста также подтвердил Нью-Йоркский филармонический оркестр, музыкальным директором которого Мазур был с 1991 по 2002 год.

Отметим, что за свою музыкальную карьеру Мазур успел поработать в нескольких крупнейших странах мира, таких как Франция, Соединенные Штаты Америки, Германия и Великобритания.

Известно также, что на протяжении 3-х десятков лет известный немецкий дирижер был капельмейстером Лейпцигского Гевандхауса.