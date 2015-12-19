Анкара, 19 декабря, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о Турции, сделанные им в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.

Цитата из к/ф «Чистосердечное признание». Реж. Уэсли Рагглз. 1937. США Улыбайтесь

Беседуя с журналистами в самолете возвращаясь в Анкару из Брюсселя, Давутоглу отметил, что для того, чтобы «серьезно воспринимать эти слова, это выступление должно было состояться вне нынешней конъюнктуры». «Относиться к этим словам серьезно было бы оскорбительно. У меня они вызывают улыбку», — цитирует Давутоглу телеканал NTV.

При этом он счел комментарии российского лидера «недипломатичными и оскорбительными», и не подходящими «современному миру и российско-турецким отношениям». «Эпоха пропаганды в советском стиле давно прошла», — цитирует слова премьер-министра Huriyett.

На пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что «мы ничего не знаем насчёт третьей страны, но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцам одно место — ну не знаю…». Он снова назвал действия турецких властей в отношении сбитого российского самолёта враждебным актом.

«Сбили военный самолёт, погибли люди. Что нас особенно возмутило? Если бы это был несчастный случай, как мы потом слышали, тогда что делают в этом случае? Снимают трубку и объясняются. Вместо этого побежали в Брюссель. Начали прикрываться НАТО. А НАТО это нужно? Да вроде тоже нет», — отметил Путин.