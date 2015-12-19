Москва, 19 декабря, 2015, 14:48 — ИА Регнум. В Москве при падении лифта погиб 10-месячный ребёнок, находившийся в коляске, сообщает РСН со ссылкой на столичный главк МЧС.

tanakawho Трос

Трагедия произошла в многоэтажном доме № 49 на улице Островитянова. По предварительным данным, около 13:00 мск между 11 и 12 этажами жилого дома во время посадки пассажира с коляской оборвался трос лифта, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе МВД по Москве факт обнаружения тела подтвердили.