Москва, 19 декабря, 2015, 14:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что детали инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС в Сирии, США неизвестны.

Слепой ребенок

» У нас есть определенные данные с наших радаров, у нас есть определенное понимание произошедшего», — сказал Керри.

Госсекретарь отметил, что пока идет формальный процесс выяснения подробностей и обмен информацией, он не хотел бы делать какие-то выводы и давать комментарии.

Глава Госдепартамента США подчеркнул, что Россия и США «разрешили спорные вопросы» и организовали взаимодействие касательного воздушного пространства Сирии и полетов ВВС США в восточной его части. Керри добавил, что турецкое воздушное пространство контролирует Турция, а сирийское — президент Сирии Башар Асад.