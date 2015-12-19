Берн, 19 декабря, 2015, 13:57 — ИА Регнум. В столице Швейцарии Берне 19 декабря начались направленные на урегулирование нагорно-карабахской проблемы переговоры президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшиеся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев на переговорах в Берне

Как сообщили ИА REGNUM в пресс службе президента Армении, встреча началась с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андрио (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

В Берне Серж Саргсян встретился также с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

Переговоры Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева проходят на фоне резкого обострения напряженности на линии соприкосновения огня. За последние три дня погибли по меньшей мере 4 военнослужащих Армии Обороны НКР. Пресс-служба министерства обороны Карабаха сообщила о гибели нескольких азербайджанских военнослужащих.

«Перед каждой встречей на высоком уровне стало закономерностью увеличение напряженности на линии соприкосновения в результате провокаций Азербайджана. У ‎Баку есть иллюзия, что можно вести переговоры посредством силы. Несмотря на многочисленные призывы стран-сопредседателей по неприменению силы, ‪‎Азербайджан идет на новые авантюры. Подобными действиями Баку пытается уклонить переговорный процесс от основной цели — установления мира и урегулирования проблемы», — заявил нанкануне встречи глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Он выразил уверенность в том, что в данной ситуации императивом являются конкретные шаги по деэскалации напряжённости. В качестве подобных шагов министр указал на предложения сопредседателей по укреплению мониторинговой миссии личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, увеличению числа его полевых помощников и созданию предлагаемого сопредседателями механизма по расследованию инцидентов.

«Мы рассчитываем, что страны-сопредседатели предпримут действенные шаги в этом направлении», — сказал глава МИД Армении.

Предыдущая встреча Саргсян-Алиев состоялась в Париже в конце октября прошлого года по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. После этой встречи администрация президента Сержа Саргсяна распространила заявление в котором говорилось: «В деле продвижения мирных переговоров, участники встречи подчеркнули важность продолжения диалога в рамках содействия Минской группы ОБСЕ и усилия по укреплению доверия. Также было подчеркнуто отсутствие альтернативы мирному урегулированию конфликта».

Период, последовавший за встречей в Париже выделился ростом насилия и увеличением числа жертв на линии соприкосновения. Стороны начали широко применять крупнокалиберное оружие. Армия обороны Нагорного Карабаха на днях сообщила, что впервые после подписания перемирия в 1994 году, Азербайджан применил танки.