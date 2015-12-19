Благовещенск, 19 декабря, 2015, 11:08 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало инициативу присвоить городу, основным градообразующим предприятием которого станет космодром «Восточный», имени русского и советского ученого Константина Эдуардовича Циолковского, говорится в сообщении на официальном портале кабинета министров.

Константин Циолковский

Ранее с этой инициативой выступили депутаты законодательного собрания Амурской области. В законопроекте сообщается, что присвоение этому городу имени Циолковского является «достойным увековечиванием имени великого ученого».

В настоящее время населенный пункт рядом со строящимся космодромом — это поселок Углегорск. Предполагается, что население Циолковского будет составлять около 25 тыс. человек. Современный город для проживания персонала космодрома «Восточный» будет построен к 2018 году.