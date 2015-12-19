Берлин, 19 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. В Германии Ассоциация учителей предложила включить отрывки из книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» в школьную программу для старших классов, сообщает пишет Handelsblatt.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По их мнению, таким образом молодежь получит «прививку от политического экстремизма». Учителя предлагают преподавать отдельные отрывки из книги школьникам старше 16 лет. По словам главы ассоциации Йозефа Крауса, запретное притягивает молодежь, поэтому преподаватели не могут игнорировать политический манифест нацистского лидера.

Депутат от Социал-демократической партии Германии, спикер в области образовательной политики Эрнст Дитер Россманн заявил изданию, что одна из задач современного образования — развенчать «историческими методами» антисемитскую, бесчеловечную риторику книги и разъяснить механизм пропаганды. В целом, он поддержал инициативу учителей ФРГ, заявив, что критический анализ «Майн капмф», проведенный в школах, позволит противостоять правому популизму в стране. Ранее переиздать в 2016 году «Майн Кампф» собрался Мюнхенский институт современной истории (Бавария, ФРГ). Гитлер написал книгу (первоначальное название — «4,5 года борьбы против лжи, глупости и трусости», впоследствии заменено издателем), находясь в тюрьме. В ней изложены основные идеи национал-социализма.

В большинстве стран мира, в том числе и в России, книга запрещена за пропаганду экстремизма. Она включена в список экстремистской литературы и запрещена к публикации. В ФРГ запрета на эту книгу нет, но правительство Баварии ранее предпочитало ее не публиковать.