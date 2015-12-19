Пекин, 19 декабря, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Министерство обороны КНР осудило полет американского бомбардировщика B-52 над искусственными островами в Южно-Китайском море, назвав его «военной провокацией», сообщает Associated Press со ссылкой на заявление минобороны.

NTNU Полет орла

По мнению Пекина, подобными действиями США сознательно усиливают напряженность в спорном регионе. Минобороны КНР потребовало от США немедленного принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем

Пекин подчеркнул, что и впредь принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

Уточняется, что два американских стратегических бомбардировщика Б-52 10 декабря самовольно вошли в воздушное пространство КНР в районе островов Наньша. Ранее Пентагон сообщил, что один из самолетов мог отклониться от курса.

Напомним, акватория Южно-Китайского моря является предметом спора между Китаем и его соседями по региону. Китай заявляет, что большая часть моря, оборот торговых путей через которое превышает 5 триллионов долларов в год, принадлежит ему, в то время как члены АСЕАН Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам тоже претендуют на отдельные его части.

Китай уже осушил более 1170 гектаров новых территорий в акватории моря и развернул на них строительство объектов инфраструктуры. США считают, что действия Пекина могут создать препятствия для свободы судоходства в Южно-Китайском море, и этим объясняют свою активность в данном регионе.

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