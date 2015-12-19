Новосибирская область, 19 декабря, 2015, 09:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий за избиение задержанного, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, вечером 22 ноября в отдел полиции «Верх-Тулинский» МО МВД России «Новосибирский» был доставлен мужчина. 23-летний оперуполномоченный завел потерпевшего для беседы в служебный кабинет, пристегнул наручниками к стулу и ударил ногой в грудь. Задержанный упал на пол и потерял сознание.

Чтобы привести его в чувство обвиняемый облил мужчину холодной водой и поместил его в камеру. Все время, пока потерпевший находился в камере, он просил о медицинской помощи, однако сотрудники полиции выставили его в мокрой одежде на мороз. Административный протокол при этом составлен не был.

В настоящее время мужчина находится в больнице, у него зафиксированы переломы ребер и двусторонняя пневмония, развившаяся из-за нахождения в мокрой одежде на морозе.

Подозреваемый оперуполномоченный задержан, суд поместил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.