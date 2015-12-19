Вашингтон, 19 декабря, 2015, 07:31 — ИА Регнум. По итогам реформ Международного валютного фонда (МВФ), Россия вошла в десятку стран с наибольшей долей в капитале организации, говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

Фишки

Россия переместилась в списке стран-участников МВФ с десятого места на девятое, ее квота выросла на 2,7% голосов. В первую десятку по размерам национальных квот также вошли Бразилия, Индия и Китай — партнеры России по группе БРИКС.

Реформа системы квот и голосов в фонде была одобрена еще в 2010 году, в 2015 году ее одобрил Конгресс США — эта страна является главным акционером организации и имеет блокирующий пакет голосов.

Помимо увеличения национальных квот, результатом реформ станет рост общих ресурсов МВФ: с $329,83 млрд до $659,67 млрд. Кроме того, все директора в Совете директоров МВФ станут выборными — ранее их назначали правительства пяти стран с крупнейшими квотами.