Кемерово, 19 декабря, 2015, 06:07 — ИА Регнум. На угледобывающей шахте «Алардинская» в Кемеровской области произошло задымление, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом 19 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

vse42.ru Задымление

Информация об инциденте на шахте в посёлке Малиновка поступила около 4:00 мск. По предварительным данным, задымление произошло на конвейерной ленте.

По сообщениям СМИ, в шахте в момент происшествия находились 235 человек. Все они самостоятельно вышли на поверхность.

В МЧС уточняют, что в ликвидации последствий задействовано более 80 человек и девять единиц техники.

«Люди самостоятельно вышли на безопасный участок, угрозы для людей нет. Очаг задымления локализован, проводится проветривание», — сообщают в ведомстве.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Все детали произошедшего в настоящее время выясняются.