Сосновый Бор, Ленинградская область, 19 декабря, 2015, 05:53 — ИА Регнум. Нештатная ситуация на Ленинградской атомной электростанции не отразилась на радиационной обстановке в городе Сосновый Бор (Ленинградская область), вблизи которого расположена ЛАЭС. Как сообщает сегодня, 19 декабря, корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), осуществляющей мониторинг радиационной обстановки на предприятиях Росатома.

seogan.ru Ленинградская атомная электро станция

По данным пяти датчиков АСКРО в Сосновом Бору на 03:00 19 декабря, радиационный фон не превышает естественных природных значений и составляет от 7,5 мкР/ч до 11 мкР/ч.

Для сравнения: в среднем по России природный радиационный фон составляет 10 мкР/ч, в ряде регионов он может доходить до 30 мкР/ч и выше. А, например, у гранитных набережных Невы в Петербурге уровень радиации — 45 мкР/ч, поскольку гранит содержит повышенные концентрации природных радионуклидов.

Как сообщалось, в Петербурге повышения радиационного фона также не отмечено: по данным на 16:30 18 декабря он колебался от 9,9 мкР/час (Красносельский район) до 17,5 мкР/час (Петроградский район), что во всех случаях соответствует естественной норме.

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) охватывает зоны наблюдения всех атомных станций и предприятий ядерной отрасли РФ. Датчики радиационного фона работают в автоматическом режиме, проводят измерения каждую минуту, и каждый час передают средний результат на центральный пульт АСКРО. Вся информация поступает в Ситуационно-кризисный центр Росатома.

Напомним, нештатная ситуация на втором энергоблоке ЛАЭС произошла в 13:50 18 декабря. В блоке редуцирующих устройств деаэратора турбинного цеха произошла утечка пара. Энергоблок был остановлен персоналом. Люди из помещения, куда попал пар, выведены, само помещение изолировано. Никто не пострадал.

Как сообщили позже в «Росэнергоатоме», причиной выхода пара стал дефект на паропроводе низкого давления. Поврежденный участок был отключен штатными задвижками, ведутся подготовительные работы по его ремонту.

«Причины появления дефекта трубопровода будут выявлены и устранены в установленном Ростехнадзором для таких случаев порядке. Все системы энергоблока работают в штатном режиме. После окончания ремонта трубопровода энергоблок будет пущен и включен в сеть», — сообщили ИА REGNUM в Управлении информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и в городе Сосновый Бор в связи с выходом пара не изменялась и оставалась в пределах естественных фоновых значений. Энергоблоки №№ 1, 3, и 4 на ЛАЭС продолжают работу в штатном режиме.

Ленинградская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.