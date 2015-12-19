Багдад, 19 декабря, 2015, 04:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, выступая 18 декабря на заседании Совета безопасности ООН, призвал членов Совбеза принять резолюцию, осуждающую турецкое вторжение на территорию Ирака и потребовать от Анкары незамедлительного вывода своих военнослужащих.

aljazeera.ru Турецкие военнослужащие

В своём выступлении аль-Джаафари также подчеркнул, что в соответствии со 51-й статьей Устава ООН, закрепляющей право на самооборону государств, Ирак оставляет за собой право «принять все необходимые меры», чтобы положить конец действиям Анкары, создающих, по мнению Багдада, угрозу международному миру и безопасности, передаёт ТАСС.

Напомним, что раннее президент США Барак Обама обсудил ситуацию по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, американский лидер призвал Эрдогана «уважать суверенитет и территориальную целостность Ирака» и «принять дополнительные шаги по деэскалации напряжённости с Ираком, в том числе продолжить вывод турецкий военных сил».

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря турецкие власти перебросили 130 военнослужащих и порядка 25 танков в район города Мосула на севере Ирака. Как заявили в Анкаре, турецкие военные инструкторы были направлены в регион в рамках программы по подготовке бойцов курдского ополчения «пешмерга».

Власти Ирака расценили действия Турции как нарушение суверенитета и потребовали незамедлительного вывода турецких военнослужащих с территории страны. Турция, между тем, отказалась выполнять требования иракского руководства.

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