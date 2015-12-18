Киев, 19 декабря, 2015, 02:55 — ИА Регнум. Министр финансов Украины Наталья Яресько надеется, что Киев сможет в досудебном порядке договориться с Москвой по своему долгу в $3 млрд. «Украина делает всё возможное, чтобы соответствовать программе МВФ. Надеюсь, что мы сможем договориться с Россией по долгу до суда», — заявила Яресько в интервью Bloomberg TV.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971.СССР — А можно так — утром стулья, а днём — деньги?

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 18 декабря сообщил о введении правительством страны моратория на выплату долга России. По его словам, это связано с тем, что Россия отказалась пойти на реструктуризацию украинской задолженности на тех же условиях, что и другие кредиторы Киева.

Замминистра финансов России Анатолий Сторчак заявил, что решение украинской стороны было ожидаемым, однако подчеркнул, что у Киева нет шансов выиграть потенциальный судебный процесс с Россией по данному вопросу.

Он уточнил, что Москва начнёт судебный процесс по украинскому долгу через десять дней после наступления срока платежа. Таким образом, у Украины есть время до 30 декабря на погашение задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров МВФ 16 декабря признал официальный статус долга Украины перед Россией. Вместе с тем неделей ранее в МВФ были утверждены новые правила, отменяющие запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью, и фонд сможет продолжить реализацию своей программы финансирования Украины даже в том случае, если долга Киева не будет погашен.

Напомним, что президент России Владимир Путин на саммите G20 в турецкой Анталье заявил, что Москва готова реструктурировать украинский долг на «лучших условиях, чем просил МФВ», предложив Киеву выплачивать по одному миллиарду в течение ближайших трёх лет. Украинская сторона, однако, отвергла данное предложение.