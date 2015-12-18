Ташкент, 19 декабря, 2015, 00:30 — ИА Регнум. В 2015 году в российские вузы поступили 1581 граждан Узбекистана, эта цифра не затрагивает тех студентов, которые учатся в трех филиалах российских вузов в Ташкенте. Об этом заявил глава представительства «Россотрудничества» в Узбекистане Виктор Шулика, выступая на мероприятии, посвященном узбекским выпускникам российских и советских вузов.

daryo.uz Абитуриенты

«При этом, абсолютное большинство узбекских абитуриентов поступили на бюджетные места, то есть они не оплачивают за обучение», отметил Шулика.

Говоря о российско-узбекском гуманитарном сотрудничестве, Шулика подчеркнул, что предоставление бюджетных мест иностранным студентам говорит о том, что «РФ не только делает декларации, а протягивает руку и укрепляет дружбу и сотрудничество, в том числе через обучение граждан Узбекистана в России».

Представитель «Россотрудничества» уточнил, что в Российском центре науки и культуры в Ташкенте организованы курсы для поступающих в Россию абитуриентов.

«У нас функционируют подготовительные курсы, и дети безвозмездно, подчеркиваю, бесплатно занимаются и готовятся к поступлению в вузы России», подчеркнул Шулика.

Отмечая интерес узбекской молодежи к российскому образованию, он указал, что прошедшую в Ташкенте образовательную выставку, где презентацию проводили десятки российских вузов, посетило рекордное количество людей.

«При этом, прошедшую недавно вставку «Европейское образование» и, мы это считали, посетило всего 17 человек. Это было смешно. Не хочу хвастаться, но огромное количество посетивших российскую выставку говорит, прежде всего, об отношении узбекской общественности к вопросам российского образовании, об огромном интересе», пояснил Шулика.

«Мы служим великому делу укрепления дружбы наших народов. Наши дети должны учиться таким образом — россияне в Узбекистане и узбекистанцы в России», считает представитель «Россотрудничества».