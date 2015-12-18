Вашингтон, 19 декабря, 2015, 00:29 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт между Анкарой и Багдадом после введения турецких военнослужащих на север Ирака. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Президент Обама призвал президента Эрдогана принять дополнительные шаги по деэскалации напряжённости с Ираком, в том числе продолжить вывод турецкий военных сил, и подтвердил необходимость для Турции уважать суверенитет и территориальную целостность Ирака», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что президенты «договорились работать вместе над дипломатическими усилиями между Соединёнными Штатами, Турцией и Ираком по снижению напряжённости и координации военных усилий против ИГИЛ». При этом, как отмечается, Обама «подчеркнул значимость вклада Турции в кампанию по борьбе с ИГИЛ», лидеры двух стран «обсудили вопрос о расширении взаимодействия по Сирии».

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря турецкие власти перебросили 130 военнослужащих и порядка 25 танков в район города Мосула на севере Ирака. Как заявили в Анкаре, турецкие военные инструкторы были направлены в регион в рамках программы по подготовке бойцов курдского ополчения «пешмерга».

Власти Ирака потребовали незамедлительного вывода с территории страны турецких военнослужащих. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что в Багдаде расценивают действия Анкары как нарушение своего суверенитета. В случае неисполнения требования, Багдад готов прибегнуть к любым возможным мерам, в том числе обратиться в Совет безопасности ООН, заявил аль-Абади.

Турция отказалась выполнять требования иракского руководства. 10 декабря президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные прибыли «в Ирак как инструкторы, и их функции ограничены обучением».

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