Архангельск, 18 декабря, 2015, 22:54 — ИА Регнум.



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Сегодня стало известно, что с экс-ректора САФУ Елены Кудряшовой снято обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Данную информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил достоверный источник в ФСБ.

Информации пока не много, официальных комментариев никто не дает. Известно, что дело прекратили за «в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления». По непроверенной информации, 25 декабря этого года ее кандидатура будет вновь предложена на пост крупнейшего федерального вуза.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в САФУ сейчас складывается достаточно непростая ситуация. Прежде всего, это связано с резким ограничением финансирования. Университет с февраля следующего года переходит на новую систему оплату труда, которая достаточно жесткая. Многие боятся, что их труд будет оцениваться необъективно, поэтому некоторые сотрудники бьют тревогу и ищут новую работу.

Напомним, что в начале декабря дело экс-ректора САФУ Елены Кудряшовой архангельские следователи передали коллегам в Санкт-Петербург.

На данный момент Елена Кудряшова числится в САФУ в качестве заведующей кафедры. С должности советника ректора крупнейшего федерального вуза ее отстранили по решению суда.

Добавим, экс-ректор САФУ Елена Кудряшова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», продолжала работать в вузе в должности советника ректора вуза. До этого она возглавляла вуз пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта было возбуждено уголовное дело в отношении ректора Северного Арктического федерального университета Елены Кудряшовой. По версии следствия, в 2011 году ректор в процессе подготовки и строительства здания библиотеки САФУ из личной заинтересованности необоснованно заключила ряд договоров с некомпетентной московской фирмой, что повлекло причинение материального ущерба учебному заведению на сумму более 7 миллионов рублей.

Напомним также, что 28 апреля 2014 года Ломоносовский районный суд Архангельска огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-проректора по инфраструктурному развитию Северного Арктического федерального университета Дмитрия Таскаева. Бывшему вузовскому чиновнику назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима и штрафом в 105 млн рублей.