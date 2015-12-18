Пенза, 18 декабря, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области во втором чтении приняли закон о бюджете на 2016 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Объем доходов прогнозируется в размере 38,303 млрд рублей, расходов — 38,409 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 105 млн рублей или 0,27% от расходной части.

Во втором чтении параметры бюджета изменены в связи с корректировкой внебюджетных поступлений. Доходы увеличились на 206,5 млн рублей, расходы — на 312 млн рублей.

Дополнительные доходы бюджета планируется направить на увеличение субсидий из федерального бюджета на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и на 1 килограмм реализованного или отгруженного в собственную переработку молока. Предоставление поддержки из государственной корпорации — Фонда содействия реформирования ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

В расходной части запланированы дополнительные отчисления по направлениям: национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, здравоохранение, социальная политика. Кроме того, уточняются бюджетные ассигнования на продолжение строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко», на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также на завершение строительства здания, предназначенного под размещение поликлиники в селе Засечное Пензенского района, и рассрочкой платежа по приобретению указанного объекта в государственную собственность Пензенской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно закону о бюджете на 2015 год, принятому в декабре прошлого года, доходы прогнозировались в размере 38,919 млрд рублей, расходы — 40,224 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,305 млрд рублей или 3,2% от расходной части.