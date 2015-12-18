Ульяновск, 18 декабря, 2015, 21:57 — ИА Регнум. Консолидация элит должна происходить вокруг национальной идеи. В Ульяновской области это «некая ностальгия по успешному советскому прошлому». Об этом заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов на круглом столе, состоявшегося в рамках VII Гражданского форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

pokazuha.ru Музей авиации Ульяновск

«Мы у себя в регионе ее (национальную идею — прим. ИА REGNUM) определили. Нас объединяет в Ульяновской области некая ностальгия по успешному советскому прошлому. Сегодня наша миссия выглядит так же. Богатый регион со всех точек зрения — и с точки зрения простого человека, и с точки зрения элиты. Поэтому мы строим регион с сильной конкурентоспособной экономикой, где каждый человек найдет применение своим способностям и талантам. Модернизация сегодня — это не главное, будущее — за новыми технологиями. Мы формируем фундамент для интеллектуального прорыва и должны консолидироваться вокруг того, чтобы из родившихся детей воспитать истинных патриотов», — отметил Сергей Морозов.

«Понятно, что в любой ситуации, когда растут внешние угрозы для государства, очень важно, чтобы внутри государства вся нация консолидировалась и могла организованно преодолевать все сложности. Необходимо выработать новые форматы диалогов для того, чтобы внутриэлитные и внутригосударственные конфликты не возникали», — отметил член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ульяновской области Ростислав Эдвардс.

«Элиты — это группы, от которых зависит развитие. В основе консолидации лежит индустриализация. Элита консолидируется вокруг решения экономических проблем, вокруг программы социально-экономического развития. Экономический рост должен давать результат для населения. В этом прав губернатор Сергей Морозов. Прав в том, что региону не нужен экономический рост как таковой. Население получает новые рабочие места, перспективы карьеры, активную социально-культурную жизнь, деловая элита — новые проекты, расширение бизнеса, чиновники — реализацию своих замыслов», — отметил главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

По мнению Фадеева, необходимо проводить постоянную работу по вовлечению как можно более широкого круга людей в реализацию планов: «Гражданское общество втягивается в эту работу, тысячи активистов начинают помогать в реализации проектов. Функция экспертного сообщества — критический анализ проектов развития. В Ульяновской области активно втягиваются в эту работу представители экспертного сообщества с помощью региональной Общественной палаты».