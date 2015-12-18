Москва, 18 декабря, 2015, 18:02 — ИА Регнум. В Москве завершены съемки драмы Сарика Андреасяна «Землетрясение». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кинокомпании «Марс Медиа». События ленты разворачиваются на фоне Спитакского семибального землетрясения, которое произошло в Армении в 1988 году. В центре сюжета — история 45-летнего Андрея Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна, которых уже не первый раз свела вместе судьба.

Пресс-служба «Марс Медиа Энтертейнмент» Сабина Ахмедова в роли Гаянэ

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM pr-директор кинокомпании «Марс Медиа» Ирина Данилова, подготовка к съёмкам фильма заняла около двух лет, а сейчас картина находится на стадии постпродакшна. «Мы выпустим его в прокат к годовщине землетрясения в Армении, в декабре 2016 года», — говорит Ирина, — «Планируем подавать фильм на «Оскар» от Армении и, возможно, на «Золотой глобус».

По задумке создателей, фильм планировалось сделать максимально приближенным к реальности. Пытаясь воссоздать события катастрофы, съёмочная группа большое количество времени посвятила общению с местными жителями, людьми, которых затронула трагедия. Да и самих продюсеров и актёров, большинство из которых родом из Армении, в той или иной степени коснулись события декабря 1988 года.

«Года три назад на «Марс Медиа» вышли Сарик и Гевонд Андреасяны и принесли сценарий Арсена Даниеляна и Гранта Барсегяна о землетрясении 1988 года. Мне эта тема не безразлична, потому что я себя в какой-то степени считаю участником тех событий. В 1988-м я жил в Ереване, и на второй день после случившегося мы с соседями сели в машину и поехали в Ленинакан. Заехали в город, встали у первого попавшегося дома и начали разбирать завалы. К сожалению, живых не нашли… Я это все пережил, это через меня прошло, те переживания и эмоции живы до сих пор. И мы приняли решение снимать «Землетрясение».— цитирует пресс-служба «Марс Медиа» слова продюсера картины Рубена Дишдишяна, —

«Сценарий нам нравился, но он был, если так можно сказать, очень армянским. Мы привлекли новых авторов — Алексея Юдакова и Сергея Гравицкого. Полтора года шла работа над сценарием для того, чтобы сделать его интересным для российского зрителя. Тем более мы подали заявки на участие в конкурсах на получение гранта от Фонда кино, выиграли, получили 55 миллионов, и не могли не учесть мнение российского зрителя. В результате материал был достаточно сильно переработан, введено несколько русских героев, но при этом ткань сценария не пострадала. Мне кажется, нам удалось добиться идеального баланса, когда кино может быть интересным и армянскому, и российскому зрителю одинаково».

Съемки фильма проходили на территории двух стран. По решению режиссёра на заброшенном заводе в Москве были выстроены декорации разрушенного землетрясением Ленинакана, сегодняшнего Гюмри. Здесь, согласно сценарию фильма, происходили основные события. Сцены, предшествовавшие трагедии, а также планы города снимались в самом Гюмри. Этот материал будет переработан с добавлением компьютерной графики, которая воссоздаст само землетрясение.

Над фильмом работали: режиссёр Сарик Андреасян, продюсеры Рубен Дишдишян, Арам Мовсесян и Гевонд Андреасян. В главных ролях — Константин Лавроненко, Мария Миронова, Даниил Изотов, Грант Тохатян, Сабина Ахмедова и другие.

В фильмографии молодого Сарика Андреасяна, а режиссёру всего 31 год, фильм «Землетрясение» стал уже одиннадцатой картиной. Наиболее известные его работы — семейные комедии «Мамы» и «С Новым годом, мамы» 2012 года. Последняя собрала в прокате более 360 миллионов рублей, в три раза окупив свой бюджет. В то же время, многие кинокритики отмечают, что многие фильмы Андреасяна отличаются безвкусным юмором и некачественными сценариями.

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