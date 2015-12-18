Вашингтон, 18 декабря, 2015, 17:39 — ИА Регнум. Космический телескоп «Хаббл», который является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, сделал уникальные снимки «пробудившейся» звезды, которая очень похожа на двойной световой меч ситха из «Звездных войн». Объект получил название НН 24. Об этом сообщается на сайте орбитальной обсерватории.

www.spacetelescope.org Мощнее, чем «Звезда смерти»

Своим необычным видом на фотографиях светило обязано двум выбрасываемым пучкам светящейся материи. Молодая звезда находится в созвездии Орион, на расстоянии в 1350 световых лет от Земли. Отметим, что Орион является одним из крупнейших «яслей для звезд».

Изображение «Хабблу» удалось получить в инфракрасном диапазоне, что позволило аппарату проникнуть сквозь плотную газопылевую завесу, закрывающую новорожденное светило. Так, «световой меч» в Орионе, словно только что начавший свою жизнь в космосе, зародыш, он в настоящее время собирает в себе газ из протопланетного диска, окружающего ее. А так как звезда вращается очень быстро, то часть этого газа выбрасывается с полюсов НН24, и так тонкие светящиеся пучки материи разлетаются в разные стороны с высокой скоростью.

Как шутят ученые-поклонники «Звездных войн», такой «световой меч» в десятки раз должен быть сильнее «звезды смерти», которую намеревался построить император и Дарт Вейдер.

Как новорожденная звезда стала заметна телескопу «Хаббл»? Мощные ударные волны образуются из-за движений джетов, потом волны разогревают окружающий пыль и газ, так температура их может достигать нескольких миллионов градусов, из-за чего частички и газы начинают светиться. Так, вся туманность, где находится НН 24, становится заметной, однако сама звезда «Хабблу» не видна: она обернута толстым слоем пыли, как одеялом.

ИА REGNUM напоминает, телескоп «Хаббл» начал свою космическую миссию 24 апреля 1990 года. Главной задачей аппарата стал сбор информации об объектах и явлениях во Вселенной. И стоит отметить, с этой миссией телескоп справляет в полной мере, так как полученные аппаратом миллионы изображений и сотни гигабайт данных послужили основой для тысяч научных статей.

Телескоп «Хаббл» назвали 25 лет назад в честь американского астронома Эдвина Хаббла.