Сосновый Бор, Ленинградская область, 18 декабря, 2015, 17:26 — ИА Регнум. На втором энергоблоке Ленинградской атомной станции идет локализация паровой течи, из-за появления которой пришлось отключить энергоблок и частично эвакуировать персонал. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей ЛАЭС (входит в концерн Росэнергоатом).

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По официальным данным, энергоблок № 2 был остановлен в 13:50 в соответствии с действующими инструкциями и регламентом из-за парения в блоке редуцирующих устройств деаэратора турбинного цеха.

«Парение значительно уменьшилось после остановки реактора. Кроме того, в настоящее время помещение общей площадью до 40 кв. м полностью изолировано. Характер паровой течи незначителен, идет ее локализация», — говорится в сообщении ЛАЭС.

На станции подтвердили ранее распространенную информацию о том, что радиационная обстановка на ЛАЭС и промплощадке «не изменялась и остается в пределах естественных фоновых значений».

Напомним, в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга ИА сообщили, что в Петербурге сохраняется естественный радиационный фон.

После отключения блока № 2 в работе находятся 1-й, 3-й и 4-й энергоблоки, которые несут нагрузку 3000 мВт.

Ленинградская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.