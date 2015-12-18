Чебоксары, 18 декабря, 2015, 17:07 — ИА Регнум. Не должно быть двойного налогового сбора на ремонт дорог. Поэтому то, что предлагает президент, «в принципе справедливо». Но закрыть налоговые сборы и платежи, связанные с использованием транспорта, можно через акцизы на нефтепродукты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава комитета Госдумы по экономической политике, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, комментируя предложение президента Владимира Путина оставить систему «Платон» и отменить транспортный налог для большегрузов.

ИА REGNUM Митинг дальнобойщиков в Чебоксарах против системы «Платон»

Депутат высказал мнение, что «проще всего было бы закрыть транспортный налог и все остальные платежи, связанные с использованием транспорта, через акцизы», которые тоже расходуются на ремонт дорог: «Этот акциз можно было бы увеличить, одновременно отменив систему «Платон» и транспортный налог».

Анатолий Аксаков пояснил, что транспортный налог сложно администрировать, не всего его платят, долги составляют «десятки миллиардов». «Потенциальные деньги фактически не используются. То же самое касается и системы «Платон»: не все платят. Кроме того, мы видим, с какими большими перебоями и социальными выступлениями эта система сейчас реализуется», — отметил парламентарий.

Говоря о преимуществах акцизов, депутат подчеркнул, что они решают «не только экономическую задачу, но данный вид налога «хорош в администрировании»: «Его платят станции, он под контролем, финансовые потоки видны. Он также социально справедлив, так как больше платит тот, кто больше ездит и больше потребляет топлива. Соответственно, тот, кто больше ездит, больше разрушает дорогу».

«Не люблю судить других, тем более президента. Он владеет большей информацией по тем проблемам, которые существуют и у него больше вариантов их решения. Просто рассуждаю вслух по тому варианту, который мне кажется целесообразным. То, что предлагает президент, в принципе тоже справедливо, потому что двойное налогообложение неправильно. Транспортный налог идёт на ремонт дорог, на эти же цели идут средства, собранные системой «Платон». И в этом плане он, конечно, прав: надо либо то, либо другое использовать», — сказал Анатолий Аксаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин предложил отменить транспортный налог для большегрузов, сохранив систему «Платон».

Напомним, в Чувашии в 2015 году поступления от сбора транспортного налога прогнозно составят 655 млн рублей, в дорожный фонд — 3,1 млрд рублей.