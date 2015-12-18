Вашингтон, 18 декабря, 2015, 16:49 — ИА Регнум. Снимок побритого кота, опубликованное на сайте Imgur, покорил пользователей соцсетей. На фотографии запечатлен представитель семейства кошачьих, который в результате хирургической операции остался наполовину лысым. Об этом сообщает Daily Mail.

Imgur После операции

Снимок был сделан пользователем под ником Edwardwrongtu, который, вероятно, проживает в США. Как сообщил хозяин кота, у его «приятеля» недавно прошла операция, «и теперь у него нет штанов»: для хирургического вмешательства требовать побрить лишь нижнюю часть животного. Однако какая именно операция была проведена, не сообщается.

Издание Daily Mail отмечает, что пользователей всемирной паутины, судя по всему, привлекла «странная внешность питомца». Так, за несколько дней изображение «полукота-полуципленка» просмотрело более 2 млн человек.

Мнения комментаторов по поводу необычного внешнего вида животного разделились. Одни заявляют, что «обнаженка» кота смущает их. Другие отмечают, что побрить животное таким образом было необходимостью, поэтому ничего страшного в этом нет.

«Неправда, не странно это. Очевидно, она была операция. Ничего странно в картинке», — делится Келли.

«Я действительно сначала подумала, что фотография была сделана с половиной от кота и с другой половиной от цыпленка», — не без иронии отметил Ричард.

Еще один комментатор обратил внимание на разрушительность интернет-сообщества из-за трендов с необычно побритым котом:

«Время, когда мы живем… Действительно, люди, что такое…"Полукот-полуцыпленок» посылает в интернет кризисную ситуацию», — пишет пользователь под ником Shivangiyadav.

ИА REGNUM напоминает, необычные фотографии животных, в особенности, котов и кошек, часто становятся одними из самых популярных в соцсетях. 11 декабря такой «фотобомбой» стал снимок кота, который испортил изображение семьи, попав в кадр в качестве главного героя. Запись довольно быстро распространилась по просторам сети, и многие пользователи даже отметили, что такой милый снимок можно использовать в качестве открытки на Новый год или Рождество.