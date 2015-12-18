Москва, 18 декабря, 2015, 16:19 — ИА Регнум. Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе визита белорусского президента в Москву 15 декабря обсудили предоставление Москвой кредита Минску в размере $2 млрд, консультации по данному вопросу будут продолжены. Об этом 18 декабря сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

kremlin.ru Российско-белорусские переговоры

«Это будет обсуждаться, если будет обсуждаться между всеми лидерами. Я не знаю», — сказал Ушаков в преддверии саммита ЕАЭС, добавив, что «в качестве приоритетных вопросов это не значится, но если кто-то поднимет в ходе неформального обсуждения, то, естественно, эта тема будет затронута», цитирует «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии обострился социально-экономический кризис, совпавший с президентской кампанией, во время которой официальный Минск воздерживался от активной поддержки России на внешнеполитической арене, помог странам Запада минимизировать потери от ответных санкций России и подверг критике план размещения в Белоруссии российской военной авиабазы.

Эксперты полагают, что Александр Лукашенко рассчитывает получить финансовую компенсацию за положительное решение вопроса о российской военной базе в Бобруйске.

Кризис в постсоветской республике также вынудил Александра Лукашенко согласиться на структурные реформы, под которые официальный Минск попросил у МВФ кредит в размере $3 млрд, а также попросил $3 млрд у ЕФСР, впоследствии снизив запрос до $2 млрд.