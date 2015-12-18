Москва, 18 декабря, 2015, 15:47 — ИА Регнум. Госдума обсудит штрафы для коллекторов, требующих долги для украинских банков с проживающих в Крыму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, соответствующую поправку в КоАП комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять нижней палате парламента.

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Так, согласно поправке, предъявление к заемщикам, проживающим в Крыму, требований по выплате кредитов банкам, действовавшим на территории Крыма, лицами, не соответствующими требованиям, предъявляемым законодательством к их деятельности, влечет штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Отметим, что Госдума в первом чтении обсудила законопроект о порядке погашения задолженностей жителей Крыма и Севастополя перед украинскими кредитными организациями. Действие закона распространяется на задолженность перед банками, в отношении которых Нацбанк Украины принял решение о прекращении их деятельности на территории Крыма и Севастополя.

Размер задолженности граждан определяется по состоянию на 18 марта 2014 года и уменьшается на величину уплаченных заемщиками после этой даты денежных средств. При этом проценты и неустойки за пользование заемными средствами после 18 марта не начисляются. Выплата долга будет осуществляться в рублях. Если кредит был выдан в иной валюте, задолженность пересчитывается по курсу на 18 марта 2014 года.