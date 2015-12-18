Вашингтон, 18 декабря, 2015, 15:41 — ИА Регнум. На фоне сложных отношений между США и Россией кажется, что невозможно проследить траекторию движения отношений двух стран, однако именно такой целью и задались авторы нового доклада, озаглавленного «США и Россия после украинского кризиса: три сценария развития событий». Об этом пишет журнал The National Interest.

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В докладе, выпущенном американским Центром изучения национальных интересов (Center for the National Interest), дается несколько возможных сценариев того, как будут развиваться отношения между державами в следующие два — три года.

Согласно самому оптимистическому, по мнению авторов, сценарию, США и Россия смогут преодолеть возникшие противоречия и перейти к «более функциональным отношениям», однако, как отмечают сами авторы, такой исход маловероятен.

Второй сценарий развития событий предполагает, что российско-украинское противостояние превратится в замороженный конфликт по примеру Приднестровского, однако в большем масштабе. В таком случае, отмечают авторы, в России продолжится процесс «самоидентификации», когда «власти с помощью славянофильства будут подчеркивать свои отличия от Запада». На Западе будут по-прежнему преследовать политику критики России, поскольку это «простой и не затратный способ» получения политических очков, пишут авторы.

Согласно третьему сценарию, из-за всё большего числа проблем, таких как терроризм и кризис с беженцами, у европейских элит может наступить «усталость от Украины», в результате чего многие в Европе посчитают, что необходим диалог с Россией.

Также из-за всё нарастающей «эрозии единства», подогреваемой успехом правых партий на выборах в своих странах, некоторые отдельные государства Евросоюза могут посчитать, что интересы их конкретных стран важнее, чем общеевропейские цели, в результате чего политики таких государств могут пересмотреть свое отношение к санкциям против России.