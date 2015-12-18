Москва, 18 декабря, 2015, 15:14 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста вызовет социальный взрыв. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время пленарного заседания в Госдуме. Этот вопрос, по словам Сурайкина, «остро социален и понятен каждому гражданину».

torange.ru Пенсионерка

При этом повышение пенсионного возраста для госслужащих, по его мнению, всего лишь первый шаг к общему повышению пенсионного возраста: «Если мы пойдем этим путем, то повышение общего пенсионного возраста не за горами».

«У нас средний возраст мужчин 60 с небольшим лет. То есть мужское население по факту вообще не получает пенсию и никогда ее не получит, если говорить о среднестатистическом мужчине. Этот законопроект как первый шаг к реформе нельзя принимать. Это вызовет взрыв в обществе», — сказал Сурайкин.

Он отметил, что можно ввести пенсионный налог на недродобывающие предприятия, чтобы «вся прибыль, которая в ближайшие 10 лет пойдет, перечислялась в Пенсионный фонд».