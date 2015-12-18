Москва, 18 декабря, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста госслужащих противоречит Конституции России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил представитель партии «Яблоко» Анатолий Голов во время пленарного заседания в Госдуме. «Партия «Яблоко» выступает категорически против этого законопроекта. Мы считаем, что и законопроект, и сама система отдельных пенсий для государственных служащих противоречит Конституции», — заявил Голов.

voffka1966 Пенсионер

По его словам, в России существует три пенсионные системы — «для обычных людей, для людей государевых и для депутатов». В партии «Яблоко» уверены, что необходимо ликвидировать две последние пенсионные системы, где предусмотрена «простая и понятная система»: 3% за каждый год службы, после того, как был набран соответствующий стаж, при том, что всех остальных «заставили зарабатывать какие-то непонятные баллы».

«В результате 20 лет отработал — 60% от заработка, тогда как у обычного пенсионера дай бог 30−35%. Учитывая эту разницу в размере правительство и предлагает начать повышение пенсионного возраста с них. Это пробный камень», — сказал Голов.

Он заявил, что недопустимо повышать пенсионный возраст до тех пор, пока «будет непонятная работникам пенсионная система, полузадушенная экономика, задавленный налогами бизнес и недееспосбное в трудовой сфере государство».