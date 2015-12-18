Ереван, 18 декабря, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря в Гюмри стартовал судебный процесс над военнослужащим 102-й российской военной базы Валерием Пермяковым, обвиняемым в убийстве семи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Валерий Пермяков

12 января 2015 года в своем доме в Гюмри были найдены тела 6 членов семьи Аветисян. Семья была расстреляна из автомата Калашникова, а самый младший, полугодовалый Сережа Аветисян, скончавшийся позднее, был заколот в своей колыбели штык-ножом. Тогда же стало известно о самовольном оставлении 102-й российской военной базы рядовым Пермяковым. Военнослужащего задержали через несколько часов на границе с Турцией российские пограничники и передали его российским военным. Почти сразу после задержания Валерий Пермяков признался в массовом убийстве, которое спровоцировало многотысячные акции протеста в Армении с требованиям о передаче Пермякова армянским правоохранительным органам.

По факту убийства семьи Аветисян российские правоохранители также возбудили уголовное дело, однако летом оно было передано армянской стороне.

Заседание суда по делу находящемуся в производстве суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области Армении проходит на территории 102-й российской базы, что вызвало возмущение в Армении. Помимо этого, негодование находящихся в зале родственников и правопреемников потерпевших вызвало отсутствие элементарных условий для работы. Кроме этого адвокаты правопреемников потерпевших заявили о недопустимости нахождения в зале армянского суда российских военнослужащих, которые являются конвоирами Пермякова. Однако председательствующий судья Арутюн Мовсисян заявил, что военнослужащие находятся в зале суда для обеспечения безопасности подсудимого.

В начале судебного заседания выяснились новые данные, по которым подсудимый Валерий Пермяков в соцсети «Одноклассники» присоединился к странице сатанистов и на ней заключил договор с дьяволом, обещав принести в жертву нескольких женщин и нескольких мужчин. Адвокаты, представляющие интересы правопреемников потерпевших, представив открывшиеся обстоятельства заявили, что в материалах уголовного дела по сути отсутствует мотив преступления, а оглашенные данные о сатанистских наклонностях Пермякова могут быть основным мотивом деяния.

В ответ прокурор заявил, что не располагает соответствующими материалами, для получения которых необходимо сделать несколько запросов. По решению судьи вопрос будет рассмотрен после получения ответов на запросы.

В августе гарнизонный военный суд уже приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы за дезертирство с оружием.

На заседания российского суда были зачитаны показания Пермякова на следствии, где он утверждал, что испытывал сильную тоску по дому и хотел в Читу. Потому решил, что, будучи в карауле, совершит побег, добудет деньги и одежду и доберется до РФ.

На сегодняшнем заседании адвокат Пермякова — общественный защитник Армен Погосян заявил, что его полномочия прекращаются 31 декабря, в связи с чем Пермякову был назначен новый защитник, которому для ознакомления с материалами уголовного дела требуется время. В результате судья удовлетворил ходатайство и назначил следующее судебное заседание на 18 января 2016 года.