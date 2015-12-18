Осло, 18 декабря, 2015, 14:27 — ИА Регнум. Норвежский нефтегазовый концерн Statoil представил правительству Норвегии план по разработке и эксплуатации нефтегазового месторождения Усеберг в Северном море. Планируемые инвестиции в проект составят 8,2 млрд норвежских крон (940 млн долларов), сообщает сегодня, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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Проект Вестфланкен-2, разработка которого начнется во втором квартале 2018 года, является первым из трех запланированных этапов разработки оставшихся запасов региона Усеберг. Благодаря первой в Норвегии автоматизированной платформе добыча на нефтяном месторождении составит 110 млн баррелей нефтяного эквивалента. Норвежская компания инвестирует в проект, несмотря на вынужденное сокращение расходов из-за низких цен на нефть. «Проект играет важную роль в планах компании Statoil сохранить свое производство в Норвегии на текущем уровне до 2030 года и далее», — подчеркивается в сообщении нефтегазового концерна.

Напомним, что ранее Statoil заявила о том, что планирует сократить запланированные на 2015 год инвестиции на 1 млрд долларов до 16,5 млрд. Скорректированная чистая прибыль крупнейшего норвежского нефтегазового концерна по итогам третьего квартала 2015 года сократилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы компании снизились с 9,1 млрд норвежских крон (921 млн евро) до 3,7 млрд крон (395 млн евро). Отметим, что норвежскому государству принадлежит 67% акций Statoil

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиции в нефтяную промышленность королевства находятся на самом низком уровне с 2000-го года.

Напомним, что ранее концерн Statoil заявил о том, что планирует сократить 1500 сотрудников до конца 2016 года.