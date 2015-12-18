Калуга, 18 декабря, 2015, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, в ходе внеочередного заседания городского парламента, его спикер Александр Иванов представил коллегам информацию о создании в городской Думе ещё одной депутатской группы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в состав новой группы вошли все женщины — депутаты шестого созыва. Возглавила группу председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская, а основным направлением работы группы станет социально-культурная сфера города.

Также на заседании городской Думы было принято решение о создании при комитете по территориальному развитию города и городскому хозяйству комиссии по благоустройству. В состав комиссии вошли двенадцать депутатов.

Между тем, на заседании, ряду калужских улиц, в пригородних деревнях Лихун, Колюпаново и Георгиевское были присвоены наименования.

Так, улица в деревне Георгиевское названа в честь генерала Арсеньева — участника русско-турецкой и Отечественной войны 1812 года. Одной из вновь образованных улиц в микрорайоне Правобережье присвоено наименование в честь Почётного гражданина города Калуги, композитора Серафима Туликова.

«Депутатский корпус уже давно считал необходимым увековечить память нашего выдающегося земляка, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — отрадно, что управление архитектуры прислушалась к нашим рекомендациям, и соответствующее решение было принято».