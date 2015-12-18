Москва, 18 декабря, 2015, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трактовку слов Владимира Путина о российских добровольцах в Донбассе, сделанную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, абсолютно неправильной.

ИА REGNUM Дмитрий Песков и Йенс Столтенберг

Столтенберг заявил, что Владимир Путин якобы признал наличие «войск РФ» в Донбассе. В ходе пресс-конференции президент РФ, отвечая на вопрос украинского журналиста, сказал, что «мы никогда не говорим, что там нет людей, которые занимаются решением определённых военных вопросов». «Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», — пояснил российский лидер.

Песков отметил, что «они неправильно это интерпретировали». По его словам, речь шла именно о добровольцах, а не о российских военных специалистах. «Люди ехали туда воевать. Стреляли, участвовали в боевых действиях. Это и есть военная сфера», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ и посоветовал еще раз ознакомиться с тем, что сказал Владимир Путин.

По словам Пескова, люди действительно добровольно едут в Донбасс «Кто-то не имеет определенной сферы занятий, кто-то использует отпуск, кто-то берет отпуск за свой счет», — эти люди, отметил Песков, «выразили в свое время свою солидарность с Донбассом».