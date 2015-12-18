Киев, 18 декабря, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Турция попросила у властей Украины помощи в борьбе с пропагандой России, заявила заместитель министра информационной политики Татьяна Попова на конференции во Львове 18 декабря.

Цитата из т/с «Великолепный век». Show TV. 2011-2014. Турция Янычары

«Недавно представители Турции попросили у нас методологической помощи в борьбе с дезинформацией России», — цитирует представителя правительства Украины издание «Европейская правда».

Как пояснила чиновник, в её ведомство — т.н. «министерство правды» — в течение последних недель неоднократно обращались представители посольства Турции на Украине.

«В конце концов, вчера мы провели встречу между представителями нашего министерства, информационного департамента Минобороны, проекта StopFake и турецкого посольства. Мы обсудили возможные варианты сотрудничества. В частности, речь шла о проведении обучения для представителей Турции», — добавила Попова.

Официальных комментариев от правительства Украины в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря министр информационной политики Юрий Стець подал в отставку. «Год назад я обещал, что я должен выполнить четыре функции своей миссии на должности министра информационной политики Украины и через год деятельности Кабинета министров Украины уйти со своей должности. Сегодня я объявляю о своем заявлении об отставке», — заявил Стець. «Независимо от того, где я буду работать дальше, я буду работать на украинскую победу и буду помогать своим коллегам в украинском правительстве. В том числе это касается президентской команды и команды премьер-министра, президента и премьер-министра», — добавил он. Впрочем, отставку Стеця еще должна принять Верховная рада.