Москва, 18 декабря, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Изображения внедорожника Chevrolet Niva второго поколения появились в сети. Об этом сообщает Drom.ru.

autodmir.ru Chevrolet Niva

Дизайн нового автомобиля до сих пор был неизвестен аудитории. Судя по изображениям в сети, дизайн «Шевинивы» существенно изменился по сравнению с предыдущей моделью: узкие передние фары, глубокие линии вдоль кузова, эффект парящей крыши — вот новые штрихи внешнего вида модели.

Chevrolet Niva— серийный российский легковой автомобиль повышенной проходимости производства «GM-АвтоВАЗ». Имеет постоянный полный привод на четыре колеса, двухступенчатую раздаточную коробку и межосевой блокируемый дифференциал. Проект второго поколения машины был представлен на автосалоне в Москве в 2014 году. В настоящее время окончательно не известно, будет ли эта модель запущена в производство.