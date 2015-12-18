Москва, 18 декабря, 2015, 13:04 — ИА Регнум. Около 35% детей в России рождаются с различными осложнениями или заболевают в первый год жизни. Ежегодно не менее 12% детей появляется на свет недоношенными или с низкой массой тела. Более того, из-за травм и заболеваний многие получают инвалидность еще в детском возрасте — по состоянию на 2014 год, количество детей-инвалидов в России составило 541 тыс. человек, более половины из них — это подростки от 10 до 17 лет. Такую неутешительную статистику о состоянии здоровья детского населения в России привел корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт в области детского здоровья, заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ, д. м. н Александр Ильин.

www.metlife.ru Заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ Александр Ильин

«Кроме того, по данным Росстата РФ, ежегодно в России происходит более 63 миллионов случаев заболеваний и травм. В их числе — отравления, ожоги и переломы в школах, в летних лагерях или во время занятий спортом, а также простудные заболевания, грипп и более тяжелые заболевания. Помимо стресса, детские болезни влекут за собой и непредвиденные расходы. Субсидий и обеспечения, к сожалению, не хватает всем, а часть необходимых препаратов не входит в бесплатные тарифы ОМС», — сказал эксперт.

«Кроме того, несмотря на то, что государство беспокоится о детском здоровье и инициирует программы по борьбе с социально-значимыми заболеваниями, к сожалению, система госгарантий не может обеспечить помощь в полном объеме», — отметил Ильин.

«Сейчас возможности ОМС немного расширились, и определенная часть высокотехнологичной помощи стала доступной. Однако всё еще имеется значительный дефицит финансирования. Поэтому ответственным родителям лучше искать дополнительные возможности страхования жизни детей», — считает эксперт.

Напомним, сегодня в России особенно актуальны страховые программы, которые не только «покрывают» несчастные случаи и травмы, но и включает защиту от наиболее часто встречающихся и характерных именно для детей критических заболеваний — доброкачественные и злокачественные опухоли; заболевания, требующие операций на сердце или пересадки жизненно важных органов; диабет, полиомиелит, менингит и др.