Ярославль, 18 декабря, 2015, 13:00 — ИА Регнум. Усадьба дворян Коковцевых в Ярославле лишилась части крыши, листы которой были сорваны бурей две недели назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Фонда возрождения усадьбы Коковцевых Галина Сенюкова.

Усадьба Коковцевых. Ярославль

«Сложилась критическая ситуация. Дом расселен, осталась всего одна семья. Между тем ветром сорвано 12 листов кровельного железа. Фактически памятник раскрыт. Балки гнилые, держатся на честном слове. Может произойти обрушение в любой момент, и тогда мы потеряем уникальную усадьбу», — рассказала Галина Сенюкова.

Одновременно общественникам было отказано в выделении денег на ремонт кровли. Ранее была достигнута договоренность о выделении 300 тысяч рублей через Фонд содействия развитию города Ярославля. Эти средства в качестве благотворительной помощи перечислило в фонд городское ОАО «Ярлифт». Однако указанной суммы не хватило на ремонт, и он проведен не был.

«Стоимость работ на данный момент составляет 1 миллион 160 тысяч рублей. Мы не могли найти подрядчика, который согласился бы работать за 300 тысяч. На днях мы узнали, что эти деньги были потрачены на другие цели. В мэрии нам сказали, чтобы мы самостоятельно искали спонсора. Мы его ищем, но пока ищем, усадьба может рухнуть», — переживает Галина Сенюкова.

Справка ИА REGNUM. Усадьба Коковцевых была построена в конце XVIII века. В настоящее время является вновь выявленным памятником истории и культуры. Главное здание усадьбы является частью ансамбля, включающего в себя каскад прудов и конюшню. Из рода Коковцевых происходил Владимир Коковцов — председатель Совета министров Российской империи в начале XX века.