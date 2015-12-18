Буэнос-Айрес, 18 декабря, 2015, 12:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Аргентины Сусанна Малькорра заявила, что подписанные с Россией в период президентства Кристины Киршнер договоры будут изучены и, возможно, пересмотрены. И что Россия и Китай уже извещены о намерениях аргентинской стороны предметно изучить эти соглашения, особенно, в сфере энергетического сотрудничества. В то же время, по ее словам, есть направления, по которым сотрудничество следовало бы активизировать, например, в продовольственной сфере, комментирует TeleSur.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно тема поставок продовольствия из Аргентины в Россию была одной из основных во время телефонных переговоров Владимира Путина и Маурисио Макри, которые состоялись 16 декабря. Два самых острых вопроса экономических взаимоотношений между Россией и Аргентиной в данном телефонном разговоре затронуты не были. А именно, будет ли продолжено действие соглашений в сфере энергетики, в том числе, по строительству АЭС в Аргентине, а также, будет ли реализовываться проект по строительству гидроэлектростанции, в котором Россия участвует в качестве инвестора.

Что касается данных соглашений, то Сусанна Малькорра на пресс-конференции заявила следующее: «Если какая-то часть вызовет у нас беспокойство, мы сядем за стол переговоров, чтобы привести их в соответствие с теми зрелыми принципами, которым, по нашему мнению, должны соответствовать эти соглашения». Малькорра при этом подчеркнула, что правительство больше всего интересуют соглашения в энергетической сфере. «Это сфера, в которой мы очень хотим развиваться, но мы хотим изучить, отвечают ли формы этих соглашений стратегическому плану, который наметила Аргентина», — добавила Малькорра. В этой связи она упомянула намерение Аргентины развивать возобновляемые источники энергии, сообщает ТАСС.

Позиция главы МИД Аргентины резко контрастирует с оптимистичным заявлением пресс-службы Кремля о перспективах российско-аргентинского торгово-экономического сотрудничества. Заявление было сделано по итогам телефонных переговоров Маурисио Макри и Владимира Путина 16 декабря с.г. По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора между президентами была подчеркнута взаимная готовность к совместной конструктивной работе по развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Аргентиной. Акцентирована важность преемственности в реализации приоритетных российско-аргентинских проектов в торгово-экономической сфере.

Однако, как сообщили аргентинские СМИ, в частности, издание Clarin, президент Аргентины Маурисио Макри провел телефонные консультации с президентом США Бараком Обамой 16 декабря перед разговором с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается также, что большинство глав министерств нового правительства Аргентины отрицательно настроены к реализации подписанных договоров с Россией. Основной аргумент: «Пусть договоры с Россией выполняет тот, кто давал гарантии. А именно, бывший министр федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Хулио де Видо».

Окончательную ясность в будущее российско-аргентинских энергетических соглашений внесут итоги деятельности комиссии, которая будет их изучать. Эти же итоги дадут возможность дать оценку эффективности работы тех российских официальных структур, которые были задействованы в подготовке данных соглашений.