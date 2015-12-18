Пекин, 18 декабря, 2015, 12:16 — ИА Регнум. Британский журнал Nature опубликовал список 10 самых выдающихся ученых 2015 года. В шорт-лист вошли представители различных отраслей науки. Одним из самых влиятельных ученых в этом году стал генетик из КНР Хуан Цзюньцзю, чье исследование об изменении генома эмбриона человека вызвало ожесточенные дебаты в академических кругах.

uralmc.ru Генетика

Цзюньцзю Хуан — биолог из Института им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу, в апреле 2015 г. рассказал журналистам Nature о своем исследовании, которое заключается в изменении генов эмбрионов.

Работа китайского генетика позволит выявить связь рака или диабета с генетическими заболеваниями. В своем исследовании профессор Хуан использовал эмбрионы, которые не могли прогрессировать до живорождения, из центров репродуктивных технологий, после чего, применяя технологию редактирования генов CRISPR/Cas9, менял ДНК эмбрионов, пишет «Синьхуа».

Технология CRISPR/Cas9 появилась в 2007 г. Она позволяет редактировать гены живого организма, заменяя поврежденные участки генома. Методика до сих пор остается малоизученной, применение ее к людям, по мнению специалистов, будет возможно спустя несколько десятилетий активного изучения технологии.