Москва, 18 декабря, 2015, 12:15 — ИА Регнум. Вопрос повышения пенсионного возраста рассматривается давно, есть предложения, которые касаются срочного принятия решения о повышении пенсионного возраста. Однако, понимая нынешнее состояние экономики, могут возникнуть очень большие проблемные вопросы, связанные с неподготовленностью к этому процессу общества. В особенности это касается психологической составляющей самих пенсионеров, которые в ближайшее время планируют выходить на пенсию. Нужна некая продуманность на подготовительном этапе, связанная с долговременностью принятия решений. Об этом заявил проректор Института МИРБИС Валерий Залко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление президента РФ о нужности повышения пенсионного возраста.

www.mirbis.ru Проректор Института МИРБИС Валерий Залко

«Сейчас правительство понимает, что этот этап нужно сделать плавным, чтобы не были задеты основные социальные интересы людей. При этом невозможность уйти от этого решения обусловлена следующим моментом. Здесь есть два проблемных вопроса — демографический кризис: рост количества трудоспособного населения, связанного с тем, что сейчас идет виток, который произошел после войны, когда не родились дети погибших граждан в годы Великой Отечественной войны. И второй виток — становится трудоспособным население, которое в 90-е годы родилось, а в это время было снижение деторождаемости. Соответственно в связи с этим произошло резкое наложение двух ветвей — таких синусоид по трудоспособному населению страны, которое показывает, что количество людей, занятых на производстве будет уменьшаться, а количество пенсионеров резко увеличиваться. Этим и обусловлен вывод, что надо переходить к увеличению пенсионного возраста», — пояснил Залко.

«Кроме того, сейчас идет увеличение средней продолжительности жизни населения — показатели, которые связаны с выходом на пенсию в 55 и 60 лет были заложены в начале 30-х годов, когда средняя продолжительность жизни у мужчин была 40,2, у женщин — 45,6. За это время показатели улучшились, в частности, на данный момент средняя продолжительность жизни мужчин — 65,3, женщин — 76,5. При этом за все это время не проходила пенсионная реформа, связанная с изменением срока выхода на пенсию. Плюс два демографических провала, которые накладываются в одно и то же время. Поэтому в данной ситуации остается либо налог на доходы физических лиц увеличивать, что является неподъемным, или все-таки рассмотреть поэтапный и плавный переход к увеличению пенсионного возраста, что, собственно говоря, и делается», — резюмировал эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что уже долгое время сопротивляется предложению повысить пенсионный возраст, но признал, что рано или поздно это придется сделать, чтобы не нанести ущерб самим пенсионерам.