Москва, 18 декабря, 2015, 10:42 — ИА Регнум. Фактическим запретом показа фильма «Крым — путь домой» фактически лишили граждан страны ознакомиться с иной точкой зрения на воссоединение России и Крыма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). «В эти же дни в демократической Франции фактически запретили показ фильма «Крым. Путь на родину». Таким образом лишили граждан Франции возможности ознакомиться с иной точкой зрения на вопрос присоединения Крыма к России, точкой зрения, отличающейся от позиции нынешнего основного мейнстрима французских СМИ», — сказал парламентарий.

Etkm Жан-Пьер Штурм Бастилии

«Вспоминается старый детский анекдот: «И эти люди запрещают нам ковырять в носу», — отметил Исаев.