Лос-Анджелес, США, 18 декабря, 2015, 09:50 — ИА Регнум. В шорт-лист американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попали девять лент, говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Цитата из к/ф «Новейший завет». реж Жако ван Дормель. 2015. Бельгия, Франция, Люксембург

Всего комитетом было отсмотрено 80 фильмов, среди которых был и «Солнечный удар» российского режиссера Никиты Михалкова. В шорт-лист попали девять картин: «Новейший завет» Жако Ван Дормеля — Бельгия, «Объятия змея» Сиро Герра — Колумбия, «Война» Тобиаса Линдхольма — Дания, «Лабиринт лжи» Джулио Риччиарелли — Германия, «Гордость» Наджи Набу Авара — Иордания, «Мустанг» Дениза Гамзе Эргювена — Франция, «Сын Саула» Ласло Немеша — Венгрия, «Вива» Пэдди Бретнэка — Ирландия и «Фехтовальщик» Клауса Хярё — Финляндия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября фильм «Солнечный удар» был выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии «Оскар» американской киноакадемии.

Фильм был снят по мотивам двух произведений Ивана Бунина — рассказу «Солнечный удар» и книге «Окаянные дни». В нем показана история любви на фоне революции и Гражданской войны в России.