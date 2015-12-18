Москва, 18 декабря, 2015, 09:39 — ИА Регнум. В ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) отсутствовал должный контроль со стороны Минкультуры России за достижением показателей, целей и задач, определенных Концепцией развития циркового дела в Российской Федерации. Из пяти целевых показателей концепции в Госпрограмме предусмотрен только один. Отсутствует законодательно установленный понятийный аппарат. Не урегулированы вопросы проката цирковых произведений. Таковы данные проверки, проведенной аудиторами Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа

Цитата из м/ф «Фунтик и сыщики». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Договор

В соответствии с концепцией один из базовых принципов государственной поддержки циркового дела — обеспечение доступности циркового продукта. Между тем, проверка показала, что в 43 регионах государственные стационарные цирки отсутствуют, а из 28 передвижных филиалов Росгосцирка в форме шапито, зверинцев и коллективов «Цирк на сцене» в проверяемый период действовало всего 10. При этом передвижными из них фактически были только 5, из которых 3 коллектива «Цирк на сцене» с 2015 года вообще не работают. В перспективе это может привести к фактической утрате передвижной формы цирковой деятельности государственных мобильных цирков в России.

Значительно снизилась посещаемость цирковых представлений. «Как показывает статистика, число зрителей в 2014 году сократилось по сравнению с 2012 г. в 2 раза — с 10 до. 5 млн человек», — отметила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

В 2012—2014 гг. на создание 189 цирковых произведений за счет бюджета Росгосцирк израсходовал более 114 млн. рублей. При этом созданные в проверяемый период цирковые номера как самостоятельные объекты интеллектуальной собственности не оформлялись и в бухгалтерском учете Росгосцирка не отражались.

Кроме того, отсутствовал контроль со стороны Росгосцирка за прокатом своих программ на сторонних площадках, в связи с чем возникают риски предоставления прокатчиками недостоверных данных о количестве проведенных представлений и соответственно снижения доходов Росгосцирка по договорам проката. Доля доходов Росгосцирка от проката цирковых произведений в 2012—2014 гг. составила всего около 5% от общего объема доходов. При этом с рядом прокатчиков, за которыми числилась дебиторская задолженность, Росгосцирк продолжает заключать договоры проката.

Установлено, что помещения в здании филиалов Росгосцирка (Пензенский государственный цирк и «Гостиница «Арена») были переданы в аренду и используются сторонними организациями без согласия Росимущества. Также выявлены и другие нарушения.

«Решить все проблемы только на уровне Концепции развития циркового дела без соответствующего законодательного регулирования в сфере культуры невозможно. К сожалению, четких ответов на ключевые вопросы у Минкультуры пока нет. Что касается нарушений, допущенных в ходе реконструкции Пензенского государственного цирка, то о них мы отдельно проинформируем Генеральную прокуратуру с целью применения соответствующих мер прокурорского реагирования, — заявила Татьяна Голикова.

Результаты проверки будут направлены представления в Минкультуры России и Росгосцирк, информационное письмо — в Росимущество. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.