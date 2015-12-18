Вашингтон, 18 декабря, 2015, 09:40 — ИА Регнум. Запад всегда славился своим умением «переобуваться на ходу». Последние решения совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о поддержке банкрота, то есть о зарабатывании денег, а именно о поддержке банкрота — наглядное тому подтверждение. Не вызывает сомнения, что и так трещащую по швам политическую Ялтинскую систему у нас на глазах доламывают окончательно. Теперь, видимо, пришел черед и экономических основ этой системы.

А. Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Англосаксы известны тем, что никогда не мирились с предлагаемыми обстоятельствами. Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик попытался проанализировать то, как США меняют придуманные ими же самими правила игры, по которым сами уже выигрывать не могут. Понятно, что на это ответит Китай. Интересно было бы узнать, какое место в новом миропорядке отводит для себя окончательно потерявшая суверенитет Европа.

Но для нас, живущих в России, наиболее значим вопрос, а чем на это ответим мы. Будем защищать то, что, возможно, ни сохранить, ни защитить нельзя. Или же, опираясь на свои многовековые ценности, предложим миру свою повестку? Которую, увы, не смогут предложить ни моноцентричный Китай, ни давно уже не суверенная Европа.

Подробности читайте здесь: США взорвали последние правила мира — какую шапку кинет в ответ Россия?

Все статьи автора: Юрий Баранчик