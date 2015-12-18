Вашингтон, 18 декабря, 2015, 09:15 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) совершили самую крупную за пять месяцев военную операцию на севере Ирака, пишет The New York Times со ссылкой на американские военные источники.

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Атаке подверглись позиции курдского ополчения в районе лагеря Башика, а также населенные пункты Нарван и Тал-Асвад. В каждом нападении принимали участие до 120 боевиков ИГ.

Уточняется, что целью атаки была подготовка к возможному бою по возвращению Мосула — второго по величине города Ирака, заявил бригадный генерал армии США Марк Одом. Нападение террористов было отбито при поддержке боевой авиации западной коалиции.

По данным Пентагона всего было уничтожено около 300 боевиков, из них не менее 100 уничтожили бойцы пешмерга. Курды потеряли в столкновениях десятки бойцов.