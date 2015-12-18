Барнаул, 18 декабря, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Проблема некачественного угля, поставляемого для отопления котельных социальных учреждений Алтайского края вновь была озвучена руководству края. Накануне, 17 декабря, это сделал директор сельской школы — депутат Владимир Несин (фракция КПРФ). В ходе традиционной «пятнадцатиминутки» на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) он обратился к коллегам-депутатам с просьбой.

Сергей Доля Власти Алтайского края не хотят замечать проблему низкокачественного угля

«Уважаемый председатель, уважаемые коллеги-депутаты АКЗС! Я обращаюсь, как директор школы, по вопросу некачественного угля, который поставляют последнее время в котельные. В прошлые два года кочегар даже с особой горечью что ли брал на лопату уголь, бросая его в топку — потому что уголь тот на самом деле был высокого качества. А сейчас выше 50−60 градусов невозможно поднять температуру в котлах. Я видел уже и новость-строку на телеканале «Катунь 24», что проводится экспертиза качества угля. Но на это надо и нам еще раз обратить серьезное внимание: впереди каникулы, Новый год, холода в конце концов наступят», — подчеркнул Владимир Несин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неудовлетворительные результаты экспертизы топлива, которое завезли для коммунальных предприятий в районах и для бюджетных учреждений региона, обнародовали в Алтайском углеисследовательском центре в середине ноября. По данным ГТРК «Алтай», всего тогда было взято 33 пробы. В 21 случае уголь не соответствовал требованиям контракта, еще в 10 оказался непригоден для использования.

Однако, спустя неделю после этого заявления власти региона заявили о необходимости повторной проверки. Так, 25 ноября начальник управления по ЖКХ Алтайглавстроя Андрей Голубцов так прямо и заявил телевизионщикам: «К нам обращений от муниципальных образований о некачественном угле в принципе не поступает, ни к нам, ни к «Алтайкрайэнерго», которое выиграло аукцион и занимается поставками угля в край».

В тот же сюжете «Вести-Алтай» было сказано о необходимости новой экспертизы угля. Только вот провести ее попросили других, вероятно, более сговорчивых экспертов — из испытательной лаборатории АлтГТУ.

Возможно, этим обстоятельством и объясняется весьма небрежный ответ по поводу замечания Владимира Несина, который последовал от алтайского спикера Ивана Лоора.

«Этот вопрос вы должны все же адресовать себе и району. Если мы еще в районе будем этим заниматься на уровне края, то нас не хватит тогда. Мы можем только помочь организовать субботник. Все-таки не во всех районах такая ситуация с углем как вы говорите», — ответил на это предложение председатель Иван Лоор.

Диалог этот не остался незамеченным общественностью. Помимо представителей КПРФ, ситуацию в своем официальном блоге прокомментировал и председатель правления АКОО «Школа реальной политики» Константин Емешин.

«…На сессии краевого Законодательного Собрания самым креативным оказался депутат КПРФ — Владимир Несин — директор обычной сельской школы в поселке Тамбовский Романовского района. Во-первых, таких непосредственных и искренних депутатов мало и поэтому, когда он поднимает какой-то критический вопрос, то даже исполнительная власть и депутаты единороссы не возмущаются, а просто опускают глаза», — отметил в частности, Константин Емешин.