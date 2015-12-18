Тбилиси, 18 декабря, 2015, 08:46 — ИА Регнум. Автор ИА REGNUM Ирина Инашвили с ироничной грустью рассказывает о значении денег в новейшей истории Грузии. О том, как покупают избирателя, и как меняются суммы и подходы на более высоких ступенях грузинского политикума.

Никола Пуссен. Поклонение золотому тельцу (фрагмент). 1634

Но, оказывается, при всей их кажущейся значимости и самодостаточности, деньги решают далеко не всё. Что автор убедительно доказывает на примере одного ныне покойного бизнесмена, друга также ныне покойного не менее известного беглого российского олигарха.

Более значимый вопрос заключается в том, как маленькому, но гордому народу сохранить свой суверенитет и не стать игрушкой в руках глобальных игроков.

Подробности читайте здесь: Деньги в грузинской политике

Все статьи автора: Ирина Инашвили