Москва, 18 декабря, 2015, 08:43 — ИА Регнум. В среду, 16 декабря, в Вашингтоне Международный валютный фонд признал официальным заем России Украине в размере $3 млрд. Также накануне во время заседания Нацсовета по реформам произошла громкая ссора между министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и губернатором Одессы Михаилом Саакашвили. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») охарактеризовал все эти политические события в стране.

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«МВФ признал долг Украины России; Киев не способен выплатить долг;Аваков запустил стаканом в Саакашвили; Порошенко в шоке. Конвульсии Украины», — написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в минувшую среду Совет директоров МВФ признал долг Украины перед РФ на сумму в $3 млдр суверенным. Решение было принято в штаб-квартире организации в Вашингтоне.

Вопрос о том, чтобы признать заем суверенным, был внесен на рассмотрение по инициативе российской стороны. Возражений против принятого МВФ решения никто не выдвигал. Кроме того, вопрос о долге Украины из-за предельной ясности рассматривали по упрощенной процедуре.

Так, срок погашения долга — до 20 декабря. И Россия настаивает на суверенном статусе долга, отказавшись участвовать в реструктуризации долгов коммерческих кредиторов Украины. Помимо этого, российская сторона выдвинула такое предложение: выплату Украиной по 1 миллиарду долларов в 2016—2018 годах при условии предоставления гарантии выплат от США, ЕС или признанного международного финансового института. Однако таких гарантий никто давать не стал.