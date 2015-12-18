Вашингтон, 18 декабря, 2015, 08:38 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, судя по всему, вполне устраивают аналогии с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

ИА REGNUM

В своей президентской кампании Трамп явно берет пример с российского лидера и позиционирует себя как его последователя, стараясь завоевывать популярность у американских избирателей. По мнению издания, Трамп берет пример с Путина, делая упор на внешнюю угрозу.

Несмотря на жесткость заявлений, такой подход дает результаты: популярность Трампа в предвыборной гонке растет. «Судя по всему, Трампа вполне устраивают аналогии с Путиным, ведь они устраивают значительную часть его электората», — пишет издание.

Ранее на большой пресс-конференции в Москве президента РФ Владимир Путин назвал Дональда Трампа очень ярким человеком, талантливым без всяких сомнений. «Не наше дело определять его достоинство, но он абсолютный лидер президентской гонки», — заявил российский лидер.

Ранее Трамп заявил, что считает честью для него положительную оценку, которую ему дал президент России в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.

«Всегда большая честь получить столь приятный комплимент от человека, пользующегося большим уважением как у себя на родине, так и за её пределами», — сказал Трамп. Он также добавил, что «всегда чувствовал, что Россия и США должны иметь возможность хорошо работать друг с другом для борьбы с терроризмом и восстановления мира во всём мире, не говоря уже о торговле и других выгодах, получаемых от взаимного уважения».

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